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Motoristas envolvidos em acidentes de trânsito poderão ter de passar obrigatoriamente por exames para identificar o consumo de álcool ou outras drogas.

A mudança está prevista em um projeto de lei que pode ser votado nesta quarta-feira, 25, às 9h, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

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A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e busca ampliar os meios de comprovação do uso de substâncias psicoativas por condutores.

Na prática, a medida não ficaria restrita ao teste do bafômetro: também poderiam ser exigidos exames clínicos, perícias ou outros procedimentos técnicos capazes de identificar a influência dessas substâncias.

O texto é o Projeto de Lei (PL) 1.229/2024, de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES). O relator, senador Laércio Oliveira (PP-SE), apresentou parecer favorável à aprovação. A matéria já recebeu aval da Comissão de Segurança Pública, em dezembro de 2024.

O que pode mudar para motoristas envolvidos em acidentes?

Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro já permite que condutores envolvidos em acidentes ou abordados em fiscalizações sejam submetidos a procedimentos para verificar o consumo de álcool e outras substâncias psicoativas.

A diferença prevista no projeto é tornar essa verificação obrigatória. O motorista envolvido em um sinistro de trânsito ou abordado em uma fiscalização deverá se submeter a teste de alcoolemia, exame clínico, perícia ou outro procedimento técnico-científico regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Com isso, a intenção é ampliar a produção de provas sobre as condições do condutor no momento da ocorrência.

Além do bafômetro, poderão ser utilizados outros recursos para identificar a influência de álcool ou drogas que comprometam a capacidade de dirigir.

Projeto também endurece punição para homicídio no trânsito

A proposta não trata apenas da realização de exames. Outro ponto central é o aumento do rigor penal para casos de homicídio culposo na direção de veículos quando o motorista estiver sob influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Pelo texto, esse tipo de crime passaria a ser considerado inafiançável e não poderia receber benefícios como graça, indulto ou anistia.

A proposta também prevê a possibilidade de prisão em flagrante mesmo quando o condutor prestar socorro imediato e integral à vítima.

As mudanças estão relacionadas ao homicídio culposo qualificado pelo consumo de álcool ou outras drogas, ou seja, quando o motorista provoca a morte sem intenção, mas está sob efeito dessas substâncias.

O projeto também explicita os meios de prova admitidos para verificar a embriaguez ao volante e assegura ao condutor o direito à contraprova.

O que ac ontece hoje quando o motorista recusa o bafômetro?

Pela legislação atual, a recusa em realizar o teste do bafômetro configura infração gravíssima, mesmo quando não há comprovação de embriaguez.

As penalidades previstas são:

Multa de R$ 2.934,70;

Suspensão do direito de dirigir por 12 meses;

Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, conforme as condições previstas na legislação.

Se houver reincidência no período de 12 meses, o valor da multa dobra e chega a R$ 5.869,40.

A recusa ao teste, por si só, não configura crime de embriaguez ao volante. A alteração da capacidade psicomotora, no entanto, pode ser comprovada por outros meios, como exames clínicos, vídeos e depoimentos de testemunhas.

O que falta para o projeto virar lei?

A análise tem caráter terminativo, o que significa que, se o projeto for aprovado e não houver recurso para votação no plenário, poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.

Caso avance na Câmara, a proposta ainda precisará cumprir as etapas legislativas seguintes e ser encaminhada à sanção presidencial.

Até lá, as regras atuais do Código de Trânsito Brasileiro continuam valendo. Portanto, a obrigatoriedade prevista no projeto ainda não está em vigor.