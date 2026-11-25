LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
Motoristas envolvidos em acidentes podem ser obrigados a testar álcool e drogas
Proposta será votada no Senado e prevê testes obrigatórios após acidentes
Motoristas envolvidos em acidentes de trânsito poderão ter de passar obrigatoriamente por exames para identificar o consumo de álcool ou outras drogas.
A mudança está prevista em um projeto de lei que pode ser votado nesta quarta-feira, 25, às 9h, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.
A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e busca ampliar os meios de comprovação do uso de substâncias psicoativas por condutores.
Na prática, a medida não ficaria restrita ao teste do bafômetro: também poderiam ser exigidos exames clínicos, perícias ou outros procedimentos técnicos capazes de identificar a influência dessas substâncias.
O texto é o Projeto de Lei (PL) 1.229/2024, de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES). O relator, senador Laércio Oliveira (PP-SE), apresentou parecer favorável à aprovação. A matéria já recebeu aval da Comissão de Segurança Pública, em dezembro de 2024.
O que pode mudar para motoristas envolvidos em acidentes?
Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro já permite que condutores envolvidos em acidentes ou abordados em fiscalizações sejam submetidos a procedimentos para verificar o consumo de álcool e outras substâncias psicoativas.
A diferença prevista no projeto é tornar essa verificação obrigatória. O motorista envolvido em um sinistro de trânsito ou abordado em uma fiscalização deverá se submeter a teste de alcoolemia, exame clínico, perícia ou outro procedimento técnico-científico regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Com isso, a intenção é ampliar a produção de provas sobre as condições do condutor no momento da ocorrência.
Além do bafômetro, poderão ser utilizados outros recursos para identificar a influência de álcool ou drogas que comprometam a capacidade de dirigir.
Projeto também endurece punição para homicídio no trânsito
A proposta não trata apenas da realização de exames. Outro ponto central é o aumento do rigor penal para casos de homicídio culposo na direção de veículos quando o motorista estiver sob influência de álcool ou outra substância psicoativa.
Pelo texto, esse tipo de crime passaria a ser considerado inafiançável e não poderia receber benefícios como graça, indulto ou anistia.
A proposta também prevê a possibilidade de prisão em flagrante mesmo quando o condutor prestar socorro imediato e integral à vítima.
As mudanças estão relacionadas ao homicídio culposo qualificado pelo consumo de álcool ou outras drogas, ou seja, quando o motorista provoca a morte sem intenção, mas está sob efeito dessas substâncias.
O projeto também explicita os meios de prova admitidos para verificar a embriaguez ao volante e assegura ao condutor o direito à contraprova.
O que acontece hoje quando o motorista recusa o bafômetro?
Pela legislação atual, a recusa em realizar o teste do bafômetro configura infração gravíssima, mesmo quando não há comprovação de embriaguez.
As penalidades previstas são:
- Multa de R$ 2.934,70;
- Suspensão do direito de dirigir por 12 meses;
- Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, conforme as condições previstas na legislação.
Se houver reincidência no período de 12 meses, o valor da multa dobra e chega a R$ 5.869,40.
A recusa ao teste, por si só, não configura crime de embriaguez ao volante. A alteração da capacidade psicomotora, no entanto, pode ser comprovada por outros meios, como exames clínicos, vídeos e depoimentos de testemunhas.
O que falta para o projeto virar lei?
A análise tem caráter terminativo, o que significa que, se o projeto for aprovado e não houver recurso para votação no plenário, poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
Caso avance na Câmara, a proposta ainda precisará cumprir as etapas legislativas seguintes e ser encaminhada à sanção presidencial.
Até lá, as regras atuais do Código de Trânsito Brasileiro continuam valendo. Portanto, a obrigatoriedade prevista no projeto ainda não está em vigor.