Condutores que atuam no transporte remunerado privado de passageiros por meio de plataformas digitais no estado de São Paulo podem deixar de pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A possibilidade está prevista no Projeto de Lei 633/2024, que deu mais um passo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), embora ainda dependa de outras etapas antes de entrar em vigor.

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De iniciativa do deputado estadual Enio Tatto (PT), a matéria recebeu aval da Comissão de Transportes e Comunicações no dia 11 de novembro, com publicação oficial registrada no dia 18. A decisão garante a continuidade do trâmite legislativo da proposta.

No cenário atual, a alíquota padrão do IPVA para carros de passeio em território paulista é de 4% sobre o valor venal do automóvel.

Na prática, o proprietário de um carro avaliado em R$ 100 mil desembolsa cerca de R$ 4.000 por ano com o tributo — montante que seria economizado pelos profissionais da categoria caso o texto seja convertido em lei.

Obtenção do benefício

Conforme a redação do projeto, a dispensa do imposto abrange exclusivamente os automóveis empregados no transporte de passageiros via aplicativos em São Paulo, desde que cumpram as seguintes exigências:

Limite por titular: concessão restrita a apenas um automóvel registrado por CPF;

Regularização cadastral: vínculo formal do carro para a atividade de transporte por aplicativo junto aos órgãos públicos responsáveis;

Exercício ativo: manutenção do benefício condicionada ao uso efetivo do veículo na prestação do serviço;

Contratos de financiamento: elegibilidade estendida a automóveis adquiridos via alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing).

O texto não fixa metas mínimas de corridas realizadas nem de carga horária de trabalho para a liberação do incentivo fiscal. A lista específica de comprovantes e documentos necessários para o requerimento também não foi detalhada na proposta.

Próximos passos na Assembleia

Antes do aval recente na área de transportes, o PL 633/2024 já havia sido aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) em maio.

O próximo estágio da análise vai ocorrer na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Superada essa fase, a matéria vai precisar ser aprovada em votação no plenário da Casa e seguir para a sanção do governador.

Caso a lei seja sancionada e publicada, o Poder Executivo estadual terá o prazo de até 60 dias para regulamentar as regras de aplicação.

A medida busca equiparar o tratamento tributário da categoria ao dos taxistas autônomos paulistas, que já contam com a isenção do IPVA para um veículo destinado ao trabalho.

Até que todo o processo legislativo seja concluído, o recolhimento do imposto segue obrigatório para os motoristas de aplicativo, exceto para aqueles que já se enquadrem em outras regras vigentes de isenção fiscal.