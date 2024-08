"Muito potente”, diz presidente do PT sobre convenção neste domingo

Dirigente partidário destacou a unidade dos 10 partidos, que fazem parte da coligação do candidato à prefeitura - Foto: Divulgação

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, destacou, neste domingo, 4, durante convenção do partido em Salvador, a força do grupo liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Lula na Bahia.



O dirigente partidário destacou a unidade dos 10 partidos, que fazem parte da coligação do candidato à prefeitura Geraldo Jr., e disse que o evento demonstrou a força da chapa.



“Foi uma convenção muito potente, energia lá em cima e uma demonstração de muita unidade do nosso grupo”, disse.

O presidente do PT Bahia ressaltou ainda que a presença da militância da sigla, que fez uma bela participação no evento e demonstrou o engajamento dos petistas na campanha de Geraldo.



“A turma do contra fica plantando picuinha de que a militância do PT não vai entrar na campanha, que Rui não vai, Lula não virá. Hoje foi um cala boca nessa fofoca. Estamos juntos e inteiramente engajados”, disse, ao acrescentar: “Quem achava que a eleição estava resolvida vai ter que ajustar a rota. Vai ter disputa, sim, e vai ser voto a voto", afirmou.