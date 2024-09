Musk ameaça Lula: “Espero que goste de voar em avião comercial”

Rede Social X, de Musk, foi suspensa no Brasil - Foto: JM Watson | AFP

O empresário Elon Musk, dono do X, ameaçou o presidente Lula (PT) nesta segunda-feira, 2. Em postagem na sua rede social, o bilionário respondeu ao bloqueio do X pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que irá apreender ativos do governo brasileiro. O print com o comentário de Musk foi publicado pelo Portal Metrópoles.

“A não ser que o governo brasileiro devolva propriedades ilegais apreendidas do X e do SpaceX, nós vamos buscar reciprocidade na apreensão de ativos do governo também. Espero que Lula goste de voos comerciais”, escreveu Musk.

| Foto: Reprodução | X

A publicação de Musk aconteceu como resposta a um outro post que citava a apreensão do avião do ditador venezuelano Nicolás Maduro.

Conforme a coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles, o print já chegou ao Palácio do Planalto, ao Itamaraty e a ministros do STF. A avaliação é de que a publicação é somente uma "lacração de Musk".