Musk compartilha convocação para ato por impeachment de Lula

Elon Musk, dono da Tesla e do X (antigo Twitter) - Foto: ETIENNE LAURENT | AFP

O bilionário Elon Musk compartilhou uma postagem de convocação para atos pelo impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcados para o dia 16 de março.

O dono do X (antigo Twitter) interagiu com uma publicação de Mario Nawfal, crítico do presidente brasileiro e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. No post, Nawfal afirma que manifestantes organizam protestos pelo impeachment de Lula em 120 cidades no próximo mês.

Na publicação, ele compartilhou fotos nas quais uma multidão aparece nas ruas pedindo a saída da então presidente Dilma Rousseff, em 2016. Elon Musk retuitou o texto e a imagem postadas por Nawfal e escreveu: Wow (Uau).