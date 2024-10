Na berlinda? Bolsonaro é convocado para prestar novo depoimento à Justiça

Declarações do liberal fazem parte de uma decisão assinada pelo juiz Eduardo Kahler Ribeiro - Foto: Sergio Lima | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi convocado pela Justiça de Santa Catarina para prestar depoimento em um processo que apura improbidade administrativa cometida pelo ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques.

As declarações do liberal fazem parte de uma decisão assinada pelo juiz Eduardo Kahler Ribeiro, da 4ª Vara Federal do estado. Caso a investigação avance, Silvinei corre risco de perder a aposentadoria que tem como policial inativo.

A medida chancelada pelo magistrado atende a um pedido da defesa de Vasques, que indiciou o ex-presidente como testemunha do caso. Outro nome apontado como testemunha foi o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.

Vasques é alvo de uma investigação conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU) em relação a conduta dele durante as eleições de 2022. Na ocasião, ele fez declarações públicas em apoio a Jair Bolsonaro e pediu votos para o então candidato, que à época era o presidente da República.

Ele também estava à frente da corporação e é suspeito de ter comandado uma ação que resultou na realização de diversas blitzes em estados do Nordeste que teriam como objetivo impedir a chegada dos eleitores da região até as urnas de votação.