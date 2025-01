“Nada justifica o aumento das passagens”, diz Deyvid Bacelar

Deyvid Bacelar criticou reajuste das passagens de ônibus em Salvador - Foto: Divulgação

O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) Deyvid Bacelar disse nesta sexta-feira, 3, que nada justifica mais um aumento nas passagens de ônibus em Salvador, uma vez que a Petrobras não reajusta o preço do diesel há mais de dois anos.

Leia mais

>> Carballal faz críticas ao reajuste na tarifa de ônibus em Salvador

>> Reajuste na passagem de ônibus é a segunda maior em oito anos

>> Tarifa do transporte de Salvador é a 5ª mais cara do país; veja lista

“O correto mesmo era a passagem abaixar de preço, pois o custo do diesel na Petrobras é atualmente quase 30% menor do que custava no dia 31 de dezembro de 2022. Nada justifica mais esse aumento”, frisou Bacelar, que também é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) do governo do presidente Lula.

Nesta quinta-feira, 2, a Prefeitura de Salvador anunciou um reajuste de R$0,40 na passagem do transporte público da cidade, elevando a tarifa dos atuais R$5,20 para R$5,60, uma alta de 7,69%. O reajuste, que já passa a valer a partir deste sábado, 4, foi publicado em uma portaria da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal) no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 2. Entre 2017 e 2025, a passagem de ônibus de Salvador pulou de R$3,60 para R$5,60.

“Salvador tem o pior e mais humilhante transporte público do país, com seus ônibus sucateados, sem ar condicionado, além da falta de cumprimento de horários. Essa nova tarifa é mais do que abusiva, visto que em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo as passagens custam bem menos do que em Salvador”, destacou Bacelar.

“Só falta o prefeito Bruno Reis querer justificar o aumento por causa da alta do dólar”, acrescentou Bacelar, lembrando que a Petrobras deixou de aplicar o Preço de Paridade de Importação (PPI) ainda na gestão de Jean Paul Prates na Petrobras e desde então o diesel não subiu mais. “Gasolina e GLP só tiveram um único aumento nos últimos anos”.