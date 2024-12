"Narrativas não sustentam sentenças", diz Roma em defesa de Bolsonaro

Roma atribui indiciamento a perseguição política contra Bolsonaro - Foto: Divulgação

O presidente do PL Bahia, João Roma, manifestou o posicionamento do partido com relação ao indiciamento pela Polícia Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro, do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto e mais 35 pessoas.

Leia também

>> Saiba os próximos passos do inquérito da PF que indiciou Bolsonaro

>> Julgamento de Bolsonaro e demais indiciados pode ocorrer em 2025

Em nota enviada à imprensa, o ex-ministro disse que a decisão da PF não causa surpresa e atribui o indiciamento a "perseguição política" contra o ex-presidente.

“Não só era esperado, como representa sequência o processo de incessante perseguição política ao espectro político que representam. Espera-se que a Procuradoria-Geral da República, ao ser acionada pelo Supremo Tribunal da República, possa cumprir com serenidade, independência e imparcialmente sua função”, diz a nota.

Para João Roma, “narrativas não sustentam sentenças. Suposições tendenciosas e com evidente fundo persecutório fragilizam a legitimidade de nosso ordenamento jurídico”.

"O espetáculo midiático que tem colocado o presidente Jair Bolsonaro no centro dessa trama perigosa é mais uma tentativa contra a democracia, sem jurisprudência”, finalizou Roma.