Negromonte Júnior encontra Jerônimo após boatos de aliança com o PT

Negromonte Júnior publica foto de encontro com Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação | Reprodução

O presidente estadual do PP, deputado federal Mário Negromonte Júnior, se encontrou com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), na governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O registro da conversa foi publicado na manhã desta quinta-feira, 25.

>> Entenda acordo de Zé Ronaldo e Pablo Roberto em Feira de Santana

>> Neusa é nomeada para a SPM; Radiovaldo assume cadeira na Alba

"Com o amigo governador Jerônimo Rodrigues", escreveu Negromonte em uma publicação no Instagram, sem maiores detalhes do encontro. O diálogo ocorreu em meio aos boatos recentes de uma reaproximação formal do Progressistas com o Palácio de Ondina. Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a sigla já faz parte da base governista, mas sem cargos no governo.

O PP esteve no arco de alianças do PT entre 2009 e 2022, quando a legenda resolveu romper e migrar para a oposição. O rompimento, entretanto, não aconteceu por completo, já que a maioria dos prefeitos pepistas optou por permanecer ao lado do então governador Rui Costa (PT).