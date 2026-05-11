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POLÍTICA

Nikolas Ferreira divulga marca de chinelo 'Pé Direito' após polêmica com Havaianas

Deputado Federal afirmou que empresa defende “valores e princípios”

Victoria Isabel
Por

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Projeto aposta em temas como família e fé
Projeto aposta em temas como família e fé - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira anunciou o lançamento da marca de chinelos Pé Direito, criada no Espírito Santo como resposta à polêmica envolvendo a campanha publicitária da Havaianas no fim de 2025.

A propaganda da Havaianas gerou críticas entre setores conservadores após a atriz Fernanda Torres aparecer sugerindo que o público entrasse em 2026 “com os dois pés”, em referência à expressão popular “pé direito”. O comercial provocou reações de políticos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo pedidos de boicote à marca.

Nas redes sociais, Nikolas Ferreira afirmou que a nova empresa foi criada para consumidores que defendem “valores e princípios”. Segundo a marca, o projeto aposta em temas como família, fé, patriotismo e liberdade econômica.

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Um post compartilhado por Nikolas Ferreira 🇧🇷 (@nikolasferreirabr)

De acordo com a fabricante, sediada em Vila Velha (ES), mais de 20 mil pares já foram vendidos na pré-venda, enquanto outras 50 mil unidades estão prontas para comercialização. O lançamento oficial acontece nesta quinta-feira, 14.

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Bolsonaristas x Ypê

A movimentação lembra o epsódio atual envolvendo apoiadores bolsonaristas e a Ypê. Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspender parte da produção da empresa por possível risco sanitário, apoiadores de Bolsonaro passaram a publicar vídeos consumindo e utilizando produtos da marca como forma de protesto.

As gravações viralizaram nas redes sociais e mostravam pessoas bebendo detergente, tomando banho com os produtos e até lavando alimentos com sabão em defesa da empresa.

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Tags:

comercial Havaianas Nikolas Ferreira

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