Nikolas Ferreira ironiza candidatura de Gusttavo Lima ao Planalto

Nikolas se surpreende, mas faz aceno ao cantor - Foto: Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou, em vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira, 2, após o cantor Gusttavo Lima anunciar sua candidatura a presidente da República em 2026.

Nikolas questionou, em tom de ironia, a decisão do artista, conhecido por seu alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e disse admirar a postura do cantor sertanejo, que também vem sendo cortejado para disputar o Senado no próximo pleito.

"Que cachaça é essa que o Gusttavo Lima tomou que, agora, ele quer virar presidente? O cara é o maior cantor estourado do Brasil. Não estou procurando arrumar problema nenhum na cabeça e agora está dando a cara a tapa para entrar na política. Isso é admirável. Imagina no dia do posse? Embaixador chegou", afirmou Nikolas, que continuou.

"Ele desde o início se posicionou a favor do Bolsonaro em todos os momentos. Mesmo não sendo meio mais mimizento e cancelando o mundo", pontuou o deputado.

Bolsonaro está inelegível desde 2023, por abuso de poder. A condição, que vai até 2030, impede o ex-presidente de tentar voltar ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026, apesar dos acenos recentes para uma candidatura.