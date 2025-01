"Ninguém vai parar de chamar de Xandão", diz Lula a Moraes; veja

Lula brinca com ministro do STF - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou, nesta quarta-feira, 8, com o apelido dado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), popularmente chamado de 'Xandão'.

Durante o discurso no evento que lembrou os dois anos da tentativa de golpe de Estado, com a invasão dos prédios administrativos de Brasília, Lula afirmou que o magistrado não vai mais se livrar do apelido dado a ele.

"Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão. Desse apelido você nunca mais vai se livrar. Ninguém vai parar de te chamar de Xandão", disse o presidente da República, em tom de brincadeira.

