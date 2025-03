Nísia Trindade é a quarta mulher demitida no governo Lula; confira

Lula demitiu Nísia nesta terça-feira, 25 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Nísia Trindade deixará o Ministério da Saúde após dois anos de gestão à frente da pasta. Essa é a quarta vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demite uma mulher da Esplanada ou de um cargo de relevância dentro do governo federal.

A primeira mulher ao deixar o governo Lula foi a deputada federal Daniela Carneiro (União Brasil), que ocupou o Ministério do Turismo entre janeiro e julho de 2023. Na época, sua saída foi fruto de uma pressão do União Brasil, seu partido até então, que preferiu indicar Celso Sabino para a função.

Logo em seguida, em setembro do mesmo ano, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser deixou o Ministério do Esporte, após uma mudança estrutural promovida pelo governo, que tentava abrir espaço para partidos do chamado centrão dentro do governo. No seu lugar, entrou o deputado André Fufuca (PP), que até hoje ocupa o posto.

"Foi uma decisão política, pena para o esporte. É um abandono do esporte, mas faz parte da política", lamentou Ana Moser ao canal CNN Brasil na época.

No mês seguinte, em outubro de 2023, foi a vez da presidente Caixa Econômica, Rita Serrano, ser demitida pelo presidente. Para seu lugar, em mais uma estratégia do governo para atrair nomes e siglas distantes do Planalto, Lula nomeou Carlos Antônio Vieira.

Com a saída de Nísia, que será substituída por Alexandre Padilha (PT), o governo conta com as seguintes ministras: Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Margareth Menezes (Cultura), Esther Dweck (Gestão), Macaé Evaristo (Direitos Humanos), Marina Silva (Meio Ambiente), Cida Gonçalves (Mulheres), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Anielle Franco (Igualdade Racial).