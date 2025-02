Nome de Bolsonaro aparece em 1º lugar em concurso para professor

Bolsonaro tem nome aprovado em concurso - Foto: Evaristo Sá | AFP

O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em primeiro lugar na lista de classificados para uma vaga como professor de educação física, em uma escola no município de São Mateus, no Espírito Santo.

Segundo informações do portal Uol, as autoridades locais investigam uma possível fraude como o nome de Bolsonaro, mas não descartam a hipótese de um homônimo. O edital foi publicado na última segunda-feira, 27.

O nome Jair Messias Bolsonaro aparece com 75 pontos. No Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CREF-ES), Jair, de 29 anos, possui cadastro com licenciatura plena na área. O secretário de Educação de São Mateus, Edson Pirola, disse não acreditar na existência da pessoa.

"É uma tremenda falta de respeito com todos. Já sabemos que essa pessoa agiu de má-fé, ela usou documentos falsos, isso é falsidade ideológica. Nós já começamos a tomar todas as providências para fazer cumprir a lei nesses casos. Nossa equipe já foi confeccionar o boletim de ocorrência e vamos adotar medidas para responsabilizar o autor", ao Uol.