Governo tentará inclusão da ponte Salvador-Itaparica no PAC

Afonso Florence comenta a possibilidade de incluir a ponte Salvador-Itaparica no PAC - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

O governo da Bahia ainda tem esperanças de incluir a ponte Salvador-Itaparica entre os projetos contemplados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, incentivo que pode tirar de vez a ideia do papel.

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 31, durante a entrega de novas ambulâncias para a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, se mostrou otimista com a possibilidade.

“O governador Jerônimo conversou com o presidente Lula mais de uma vez, e se reuniu tecnicamente com a equipe e com o próprio ministro Rui Costa. Nós estamos no compasso de sincronia entre a evolução da modernização do contrato do governo da Bahia com a Concessionária Ponte de Salvador Itaparica, a CPSI. No momento adequado, do ponto de vista formal para a contratação do aporte público que está previsto no contrato, o governo do estado vai formalizar o pedido de participação do governo federal no aporte público. Poderemos ter um cronograma assim que tivermos a conclusão do processo de modernização do contrato”, informou o secretário.

A ponte Salvador-Itaparica, uma das maiores obras de infraestrutura da Bahia, está sendo construída por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). O investimento no projeto gira em torno de R$ 9 bilhões.

Em dezembro, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) concluiu a fase de mediação para as controvérsias que culminou no acerto entre o governo baiano e o consórcio chinês responsável pela obra. Com esta etapa concluída, a proposta seguiu para a análise do Ministério Público de Contas, e retornou ao plenário do TCE para julgamento. A previsão é de que a Corte julgue o processo no início de fevereiro.