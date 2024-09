“Nordeste pode ser símbolo do desenvolvimento e da educação”, diz Lula

Governo Federal reúne as 21 escolas que se destacaram no Ideb - Foto: Luís Fortes/MEC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma análise do desempenho das escolas do Nordeste no Ideb, que foi divulgado pelo MEC em agosto. Lula participou nesta quarta-feira, 4, de encontro com as 21 escolas que conquistaram nota 10 no índice da Educação Básica 2023 para o 5º ano do ensino fundamental.

O estado do Ceará teve 15 escolas com o maior indicador no Ideb. Em seguida, está Alagoas, com cinco, e Pernambuco, com uma. O Ideb foi divulgado pelo MEC em agosto. O desempenho das escolas e das redes de ensino é avaliado, entre outras estratégias, pelo Ideb. O indicador relaciona o desempenho dos estudantes em avaliações externas de larga escala com dados de fluxo escolar.

Leia também:



>>>Lula grava vídeo em apoio a Adélia Pinheiro

>>>7 de Setembro: Bolsonaro liga para Marçal e propõe ato contra Moraes

>>>MST não vai mais participar do desfile oficial do 7 de Setembro

No encontro, em Brasília, Lula lembrou que no passado via muitas notícias ruins sobre o Nordeste. Elas apontavam a região como a com o maior número de analfabetos, de evasão escolar, de crianças desnutridas. No entanto, segundo o presidente, essa realidade mudou, graças aos investimentos dos seus governos na educação.

Para o presidente da República, é necessário que todas as escolas do País conheçam as atividades e experiências desenvolvidas nas instituições com 10 pontos no Ideb, para que as boas práticas possam ser replicadas. “Agora, nós temos a tarefa de pegar o que acontece de fato dentro de uma escola como a de vocês, que motiva vocês a virarem nota 10, e o que acontece na escola de vocês nós precisamos garantir que aconteça em todas as escolas do Brasil”, disse.



Lula ainda afirmou que quanto menos estudo, menos possibilidade de vencer na vida, de viver uma vida melhor: “E o que vocês estão me trazendo aqui é um exemplo de que é possível a gente virar este País de ponta-cabeça e fazer da educação a coisa mais importante. Não há, na história da humanidade, nenhum país que se desenvolveu sem antes fazer investimentos na educação, por isso é que, quando tomamos posse, em 2023, eu proibi utilizar a palavra ‘gasto’ em educação”.

Ideb 2023

De acordo com o ldeb 2023, o Brasil avançou nos anos iniciais do ensino fundamental, alcançando 6 pontos nessa etapa de ensino e atingindo a meta nacional estabelecida para o primeiro ciclo do indicador (2007-2021). Os anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) alcançaram 5 pontos, e o ensino médio registrou 4,3 pontos. Com isso, ambos ficaram abaixo das metas do indicador para o País nessas etapas, que era de 5,5 e 5,2, respectivamente.