CASO MASTER
Nova cela de Daniel Vorcaro tem 5m² e chuveiro sobre privada
Dono do Banco Master foi transferido para presídio federal em Brasília
Por Ane Catarine
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O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, passou a cumprir na quinta-feira, 19, prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, em Brasília, em uma cela destinada a presos comuns.
O espaço tem cerca de 5 por 3 metros e conta com cama de concreto em formato de beliche, equipada com colchão hospitalar. No mesmo ambiente, uma mureta separa a área de descanso do espaço destinado à higiene.
A cela também tem chuveiro instalado sobre uma privada no chão. O ambiente é monitorado continuamente por agentes da unidade.
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Como será a alimentação?
Durante a permanência na carceragem, Vorcaro recebe alimentação padrão:
- Café da manhã: café ou leite, pão e fruta;
- Almoço: arroz, feijão, proteína e salada;
- Jantar: semelhante ao almoço, com variação na proteína.
A estrutura contrasta com a usada anteriormente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ficou em uma sala reservada para autoridades, equipada com cama convencional, ar-condicionado, televisão, frigobar e banheiro privativo.
Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de prisão por tentativa de golpe de Estado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.
Transferência
A transferência do banqueiro Daniel Vorcaro da Penitenciária Federal de Brasília foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da defesa.
A mudança ocorre no contexto das negociações para um possível acordo de delação premiada.
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