Nova cela de Daniel Vorcaro tem 5m² e chuveiro sobre privada

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Daniel Vorcaro cumpre preventiva na Superintendência da PF - Foto: Divulgação/Banco Master

O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, passou a cumprir na quinta-feira, 19, prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, em Brasília, em uma cela destinada a presos comuns.

O espaço tem cerca de 5 por 3 metros e conta com cama de concreto em formato de beliche, equipada com colchão hospitalar. No mesmo ambiente, uma mureta separa a área de descanso do espaço destinado à higiene.

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A cela também tem chuveiro instalado sobre uma privada no chão. O ambiente é monitorado continuamente por agentes da unidade.

Como será a alimentação?

Durante a permanência na carceragem, Vorcaro recebe alimentação padrão:

Café da manhã : café ou leite, pão e fruta;

: café ou leite, pão e fruta; Almoço : arroz, feijão, proteína e salada;

: arroz, feijão, proteína e salada; Jantar : semelhante ao almoço, com variação na proteína.

A estrutura contrasta com a usada anteriormente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ficou em uma sala reservada para autoridades, equipada com cama convencional, ar-condicionado, televisão, frigobar e banheiro privativo.

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de prisão por tentativa de golpe de Estado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Transferência

A transferência do banqueiro Daniel Vorcaro da Penitenciária Federal de Brasília foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da defesa.

A mudança ocorre no contexto das negociações para um possível acordo de delação premiada.