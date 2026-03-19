POLÍTICA
Tráfico e exploração sexual: as festas de Vorcaro em paraíso da Bahia
Material com provas foi obtido pela CPMI do INSS
Por Cássio Moreira
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Fotos e vídeos obtidos pela CPMI do INSS mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, realizava festas de teor sexual com prostitutas vindas de outros países. O local escolhido para as orgias era Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia.
A informação foi obtida com a quebra de sigilo telemático do empresário. O conteúdo encontrado no aparelho celular e no ICloud de Vorcaro, enviado para a CPMI, pode culminar em uma investigação por tráfico e exploração sexual de pessoas.
Além de Trancoso, as prostitutas também eram usadas para festas e eventos em Brasília. As fotos e vídeos, cerca de 400 gigabytes, flagram momentos de sexo explícito, sem a certeza de que as cenas eram gravadas com consentimento das mulheres envolvidas.
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Uma das prostitutas era uma mulher da Alemanha, com fotos do passaporte registradas na memória do celular, reforçando a priorização por mulheres europeias. A preferência por mulheres estrangeiras, segundo as mensagens encontradas no aparelho, tinha ligação com o 'receio' de que prostitutas brasileiras reconhecessem os clientes.
"Existem vários vídeos íntimos, particulares, possivelmente de garotas de programa que eram contratadas para as festas, e, ao que tudo indica, parte dessa avaliação era feita dentro desses vídeos. Agora, isso não tem nada a ver com a investigação, isso não é um problema nosso", explicou o senador Carlos Viana (PL-MG), presidente da CPMI.
Defesa se manifesta
Em contato com o portal Uol, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que não vai se manifestar sobre as informações encontradas, na tentativa de evitar uma "disseminação de conteúdos".
"Qualquer manifestação sobre informações obtidas dessa forma apenas reforçaria a disseminação de conteúdos cuja divulgação é, em si, objeto de apuração", afirmou a defesa.
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