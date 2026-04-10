Nova estrutura hospitalar no oeste vai beneficiar 300 mil habitantes

Siga o A TARDE no Google

Unidade tem capacidade para realizar 11 mil procedimentos por mês - Foto: Feijão Almeida | GOV-BA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou, nesta sexta-feira, 10, as obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Dr. José Borba, em Santa Maria da Vitória.

A unidade recebeu um investimento total de R$ 43,6 milhões do Governo do Estado, consolidando-se como referência para 12 municípios do Oeste baiano.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A modernização visa garantir assistência qualificada a uma população estimada em mais de 307 mil habitantes.

Estrutura e atendimento

A nova estrutura hospitalar agora dispõe de 60 leitos de internação, 10 leitos de observação na emergência e um centro cirúrgico com cinco salas. O hospital passa a ser peça-chave na Rede de Atenção às Urgências e na Rede de Parto e Nascimento.

"A requalificação é um compromisso com o povo do Oeste. Agora, Santa Maria da Vitória tem atendimento especializado perto de casa, sem necessidade de grandes deslocamentos", afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.

De acordo com a secretária da Saúde, Roberta Santana, a unidade tem capacidade para realizar 11 mil procedimentos por mês.

"Também autorizamos a ampliação do refeitório e áreas de apoio, reforçando a regionalização da saúde", pontuou.

Reforço na frota e tecnologia

Além das obras, o Estado entregou uma nova ambulância, um veículo para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e um carro administrativo. Somente no último ano, R$ 840 mil foram aplicados em equipamentos de ponta, incluindo aparelhos de raio-X, ultrassom e monitores cardíacos.

Habitação e infraestrutura

A agenda oficial no território da Bacia do Rio Corrente incluiu outras entregas estruturantes para o município. Foi assinada uma ordem de serviço para 110 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida na sede e nos povoados de Montevidinha, Inhaúmas e Açudina.

Foi entregue também uma nova unidade de atendimento do Detran, com investimento de R$ 1 milhão.

Na mobilidade, foram autorizadas licitações para pavimentação no bairro Sambaíba, asfalto no Parque de Exposições e construção de ciclovia na BA-172 (trecho Santa Maria/Cuscuzeiro.

Na agenda, foi iniciao oo processo licitatório para a construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).