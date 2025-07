Novo aliado do governo Jerônimo, PDT articula investimentos para o interior

- Foto: Divulgação / PDT

A cúpula do PDT baiano, que entrou de vez na base do governador Jerônimo, se reuniu nesta quarta-feira, 23, com o secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, para discutir projetos e ações de infraestrutura e mobilidade para as cidades do interior onde o partido tem entrada.

O encontro, liderado pelo deputado federal e presidente da legenda na Bahia, Félix Mendonça Júnior, reforçou o compromisso do partido com o desenvolvimento municipal e com as cidades em que atua com prefeitos, vices ou lideranças regionais.

“O PDT tem quadros comprometidos e gestores atuantes em diversas regiões da Bahia. Nosso papel é articular, junto ao Estado, soluções para problemas locais, sem qualquer exigência de espaços no governo. Quando apoiamos o governador Jerônimo Rodrigues, deixamos claro que o compromisso é com os baianos e com um projeto de futuro para o estado”, pontuou Félix.

Estiveram na reunião também o o prefeito de Euclides da Cunha, Heldinho Macedo, e o antecessor, Luciano Pinheiro, pré-candidato a deputado estadual pelo PDT; o vice-prefeito de Serra do Ramalho, Aroldo Muniz; e o empresário Edilson Campos, que disputou a Prefeitura de Brotas de Macaúbas em 2024 também pelo partido,

Ex-prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinehrio elogiou a reunião e disse que a melhor decisão tomada pelo partido foi ter ingressado na base do governo, o que permitirá que a sigla amplie sua representação tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal no pleito eleitoral de 2026.

“A melhor decisão foi ter ingressado na base do governo. O PDT tem contribuído com responsabilidade e competência. Com o apoio do governador e a mediação do secretário Loyola, vamos continuar fortalecendo nossos territórios”, frisou.

Atualmente, o PDT governa oito municípios na Bahia e mantém parceria com o governo do estado por meio de projetos estratégicos.