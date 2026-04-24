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INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Novo Mané Dendê entra em fase decisiva após contratação de consultoria

Prefeitura investiu R$ 110 mil para elaboração de relatório de avaliação final

Ane Catarine
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Projeto visa requalificar toda a região da Bacia do Rio Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário
Projeto visa requalificar toda a região da Bacia do Rio Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário -

O projeto do Novo Mané Dendê, considerado um dos mais robusto do governo Bruno Reis (União Brasil), avança para uma nova fase.

Isso porque a prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), oficializou a contratação de uma consultoria individual por R$ 110 mil para elaborar o relatório de avaliação final da Etapa II do Projeto Novo Mané Dendê.

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O contrato, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), aponta que o consultor escolhido é Rodrigo Speziali de Carvalho. Ele terá prazo de cinco meses, a partir da assinatura do contrato, em 15 de abril deste ano, para entregar o diagnóstico técnico.

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O trabalho consiste em analisar os resultados e a execução das intervenções realizadas nesta fase do projeto, que tem como foco a recuperação ambiental e a melhoria da infraestrutura urbana na bacia do Rio Mané Dendê.

De onde vem esse recurso?

Conforme a publicação, o valor da consultoria será pago com recursos da dotação orçamentária destinada à Etapa II do projeto, que soma investimento superior a R$ 50 milhões.

A contratação tem como base a Lei Federal nº 14.133/2021, que rege licitações e contratos administrativos no país.

Fiscalização

Para acompanhar a execução do serviço, a gestão municipal designou uma servidora estatutária como fiscal do contrato.

Elaine Souza de Menezes será responsável por supervisionar o cumprimento do objeto e garantir que os termos técnicos sejam atendidos.

Sobre o projeto

A Etapa II do Projeto Novo Mané Dendê é uma das fases centrais do maior programa de saneamento ambiental e urbanização do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Essa etapa concentra ações de infraestrutura viária, saneamento básico e habitação, com foco na melhoria das condições de vida de famílias que viviam em áreas precárias.

Entre os principais pontos da fase, com atualizações até 2024 e início de 2026:

Infraestrutura viária e saneamento

  • Avenida Novo Mané Dendê: nova via ligando os bairros de Itacaranha e Alto da Terezinha. A área, antes marcada por esgoto a céu aberto e ocupações irregulares, passou por urbanização;
  • Renaturalização e drenagem: ações de micro e macrodrenagem, recuperação do leito do rio e implantação de redes de esgoto e abastecimento de água, com objetivo de reduzir alagamentos históricos.
Obras no Mané Dendê
Obras no Mané Dendê | Foto: Betto Jr. | Secom

Habitação social

  • Entrega de unidades habitacionais: construção de conjuntos residenciais, como sobrados em Ilha Amarela e empreendimentos como o Plenitude Residencial e o Villa da Felicidade.

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Tags:

Mané Dende prefeitura de salvador Subúrbio Ferroviário

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