Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bruno Reis coordena primeira reunião do Plano Estratégico 2025-2028

Prefeito reuniu secretários e gestores municipais para avaliar o andamento de metas

Redação

Por Redação

28/01/2026 - 17:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bruno Reis reuniu sua equipe 1ª Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico 2025-2028.
Bruno Reis reuniu sua equipe 1ª Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico 2025-2028. -

A Prefeitura de Salvador realizou nesta quarta-feira, 28, a 1ª Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico 2025-2028, no Doca 1, no Comércio. O encontro reuniu o prefeito Bruno Reis, secretários e gestores municipais para avaliar o andamento das metas, projetos e entregas previstas para o ciclo de gestão.

O encontro faz parte do processo sistemático de monitoramento do plano, com foco na análise de resultados, no alinhamento entre secretarias e no ajuste de estratégias para garantir a execução das ações prioritárias da cidade.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia amplia investimentos em água e beneficia cidades do interior
Otto garante apoio a Jerônimo e Lula após filiação de Caiado ao PSD
MPBA apresenta plano de atuação do Carnaval 2026 a ambulantes em Salvador

O Plano Estratégico 2025-2028, que foi intitulado “Salvador Avançando Cada Vez Mais”, foi apresentado por Bruno Reis em outubro de 2025, e prevê investimentos da ordem de R$ 4,8 bilhões. O planejamento está estruturado em cinco objetivos estratégicos, 53 metas, 89 iniciativas e 694 marcos de entrega. Integrado ao Plano Plurianual (PPA), o documento funciona como instrumento de continuidade da gestão, priorizando eficiência, governança e a transformação das metas em resultados concretos para a população.

Bruno Reis destacou que o planejamento prévio, assim como as cobranças por metas, são essenciais para o sucesso do trabalho municipal: “Salvador tem hoje uma gestão reconhecida pela eficiência e pela capacidade de entregar. E esse reconhecimento só veio porque trabalhamos com planejamento, transparência e integração. E é isso que estamos fazendo aqui mais uma vez”, disse.

“Estamos falando de um plano robusto, com investimentos de quase R$ 5 bilhões, que vai transformar ainda mais a mobilidade, a educação, a saúde, a inclusão social, a cultura e o turismo da nossa cidade. São ações que vão desde o Mané Dendê e o Teleférico até o CCO, passando por novas escolas, hospitais, corredores verdes e uma frota de ônibus 100% climatizada. Tudo isso foi pensado para melhorar a vida das pessoas, especialmente de quem mais precisa”, completou Bruno Reis.

Principais iniciativas

Na área de mobilidade e infraestrutura, o plano contempla projetos como o Novo Mané Dendê o Teleférico do Mané Dendê, a expansão do BRT Salvador com novas linhas, a meta de 100% da frota de ônibus climatizada até 2028 e a criação de 20 km de Corredores Verdes, com foco na renaturalização da Bacia do Camarajipe.

Em educação e saúde, estão previstas metas como alcançar 77% de alfabetização até o 2º ano, a formação de 4 mil professores especializados em TEA, a entrega de uma escola voltada ao atendimento de crianças com o espectro, além do Hospital da Criança e da nova Maternidade.

O plano também reforça ações de inclusão social e qualidade de vida, com iniciativas como a Ótica Popular, a ampliação do combate à fome com novos Restaurantes Populares Vida Nova e a implantação do novo Centro de Comando e Operações (CCO), voltado ao monitoramento em tempo real da cidade. Em cultura e turismo, a meta é ampliar em 20% os empregos do setor, além da implantação de novos equipamentos, como o Centro Cultural Afro-Atlântico e a Casa de Espetáculo Letieres Leite.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Reis gestão municipal Plano Estratégico 2025-2028 prefeitura de salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno Reis reuniu sua equipe 1ª Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico 2025-2028.
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Bruno Reis reuniu sua equipe 1ª Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico 2025-2028.
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Bruno Reis reuniu sua equipe 1ª Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico 2025-2028.
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Bruno Reis reuniu sua equipe 1ª Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico 2025-2028.
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

x