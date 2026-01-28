Bruno Reis coordena primeira reunião do Plano Estratégico 2025-2028

Bruno Reis reuniu sua equipe 1ª Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico 2025-2028. - Foto: Valter Pontes / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador realizou nesta quarta-feira, 28, a 1ª Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico 2025-2028, no Doca 1, no Comércio. O encontro reuniu o prefeito Bruno Reis, secretários e gestores municipais para avaliar o andamento das metas, projetos e entregas previstas para o ciclo de gestão.

O encontro faz parte do processo sistemático de monitoramento do plano, com foco na análise de resultados, no alinhamento entre secretarias e no ajuste de estratégias para garantir a execução das ações prioritárias da cidade.

O Plano Estratégico 2025-2028, que foi intitulado “Salvador Avançando Cada Vez Mais”, foi apresentado por Bruno Reis em outubro de 2025, e prevê investimentos da ordem de R$ 4,8 bilhões. O planejamento está estruturado em cinco objetivos estratégicos, 53 metas, 89 iniciativas e 694 marcos de entrega. Integrado ao Plano Plurianual (PPA), o documento funciona como instrumento de continuidade da gestão, priorizando eficiência, governança e a transformação das metas em resultados concretos para a população.

Bruno Reis destacou que o planejamento prévio, assim como as cobranças por metas, são essenciais para o sucesso do trabalho municipal: “Salvador tem hoje uma gestão reconhecida pela eficiência e pela capacidade de entregar. E esse reconhecimento só veio porque trabalhamos com planejamento, transparência e integração. E é isso que estamos fazendo aqui mais uma vez”, disse.

“Estamos falando de um plano robusto, com investimentos de quase R$ 5 bilhões, que vai transformar ainda mais a mobilidade, a educação, a saúde, a inclusão social, a cultura e o turismo da nossa cidade. São ações que vão desde o Mané Dendê e o Teleférico até o CCO, passando por novas escolas, hospitais, corredores verdes e uma frota de ônibus 100% climatizada. Tudo isso foi pensado para melhorar a vida das pessoas, especialmente de quem mais precisa”, completou Bruno Reis.

Principais iniciativas

Na área de mobilidade e infraestrutura, o plano contempla projetos como o Novo Mané Dendê o Teleférico do Mané Dendê, a expansão do BRT Salvador com novas linhas, a meta de 100% da frota de ônibus climatizada até 2028 e a criação de 20 km de Corredores Verdes, com foco na renaturalização da Bacia do Camarajipe.

Em educação e saúde, estão previstas metas como alcançar 77% de alfabetização até o 2º ano, a formação de 4 mil professores especializados em TEA, a entrega de uma escola voltada ao atendimento de crianças com o espectro, além do Hospital da Criança e da nova Maternidade.

O plano também reforça ações de inclusão social e qualidade de vida, com iniciativas como a Ótica Popular, a ampliação do combate à fome com novos Restaurantes Populares Vida Nova e a implantação do novo Centro de Comando e Operações (CCO), voltado ao monitoramento em tempo real da cidade. Em cultura e turismo, a meta é ampliar em 20% os empregos do setor, além da implantação de novos equipamentos, como o Centro Cultural Afro-Atlântico e a Casa de Espetáculo Letieres Leite.