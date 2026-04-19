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MOBILIDADE

Teleférico de Salvador dá mais um passo para sair do papel

Projeto tem investimento de R$ 700 milhões e vai ligar pontos estratégicos da cidade

Anderson Ramos
Por

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Teleférico de Salvador será construído no Subúrbio Ferroviário.
Teleférico de Salvador será construído no Subúrbio Ferroviário. -

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) publicou um decreto que declara de utilidade pública para fins de desapropriação dois terrenos, que somados possuem cerca de 17 mil m², na região do Subúrbio Ferroviário para a instalação do Teleférico do Subúrbio.

A primeira área é situada na Avenida Afrânio Peixoto no bairro de Praia Grande, medindo na sua totalidade 4.409,31 m². No mesmo local fica a garagem da empresa de ônibus Plataforma Integra. A segunda localidade fica situada na Rua Pajussara no bairro do Rio Sena, medindo 12.879,22 m².

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O texto ainda informa que em caso de efetivação da desapropriação, por via judicial, fica autorizada a Procuradoria Geral do Município do Salvador (PGMS), mover ação competente, podendo solicitar a aplicação do regime de urgência, para fim de obtenção da posse do bem declarado de utilidade pública.

No início de abril, a gestão formalizou a transferência de recursos para ações de reassentamento de famílias que serão impactadas pela obra.

Os recursos serão usados na implementação do Plano de Reassentamento ligado à construção do teleférico da Linha 1, também chamado de Mané Dendê, além de outras medidas socioambientais exigidas no acordo de financiamento internacional da iniciativa.

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Como será o teleférico?

Com investimento de R$ 700 milhões, o teleférico vai ligar a região de Praia Grande à estação de metrô de Campinas de Pirajá.

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, em janeiro deste ano, e integra uma reformulação do sistema de mobilidade da cidade. O modal, segundo o gestor, será integrado, além do metrô, a outros sistemas, como BRT, BRS e VLT.

Em recente entrevista ao portal A TARDE, Bruno disse que a expectativa é que a licitação seja publicada até junho deste ano, com início das obras previsto ainda para o segundo semestre de 2026.

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Tags:

BRT e VLT desapropriação investimento público Mobilidade Urbana reassentamento teleferico

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