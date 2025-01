Oposição sai vitoriosa na eleição da Mesa Diretora em Barreiras

- Foto: Divulgação

A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barreiras, para o biênio 2025/2026, leva preocupação para o mandato do prefeito eleito, Otoniel Teixeira (União Brasil).

A eleição da Mesa Diretora, contraria as expectativas do grupo do novo prefeito, cujo resultado veio após insatisfação dos atuais vereadores, que contam com a participação de Danilo Henrique, o qual disputou a Prefeitura de Barreiras nas últimas eleições e se apresenta como uma liderança de oposição inteligente. O grupo também é composto pelo atual prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), reeleito para mais um mandato.

O vereador Yure Ramon (PRD), o qual obteve 1.895 votos em Barreiras, foi eleito presidente da Câmara Municipal para o primeiro biênio da 10ª Legislatura, que se inicia nesta quarta-feira,1.

A união política demonstrada pelos vereadores do bloco de oposição de Barreiras, foi definitiva para a eleição da Mesa Diretora.

“Temos que tratar a política da forma certa. Não adianta querer impor uma definição importante, que é a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, como um simples jogo. Nós decidimos nos unir para rebater esse tipo de política que Barreiras já não aguenta mais”, disse o presidente eleito da Câmara Municipal, vereador Yure Ramon (PRD).