Otto Alencar é novamente vítima de golpe no WhatsApp

Senador explicou golpe nas redes - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 5, para comunicar que foi novamente vítima de um golpe no WhatsApp. Segundo a assessoria do parlamentar baiano estariam utilizando um falso número e utilizando o artifício da inteligência artificial.

Pela IA, o contato enviava áudios com uma voz parecida com a do senador e pedia doações para uma suposta ONG. Em outubro de 2023, Otto foi vítima de um golpe parecido, mas tendo políticos como alvos.

""Alerta de Golpe. Desta vez, criminosos estão utilizando inteligência artificial para criar áudios com voz semelhante à do senador Otto Alencar, com o objetivo de aplicar golpes. Pedimos que fiquem atentos às ligações e mensagens recebidas do número de celular (61)98135-0122. Reforçamos que este número não pertence ao senador", escreveu a assessoria do senador baiano.