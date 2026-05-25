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MANUTENÇÃO

Otto Alencar é reconduzido à presidência do PSD na Bahia

Senador ficará à frente do partido por mais três anos

Gabriela Araújo
Por
Eleição da nova Comissão Executiva do PSD Bahia
Eleição da nova Comissão Executiva do PSD Bahia - Foto: Reprodução | Instagram | @depivanabastos

O PSD na Bahia passou por novas mudanças nesta segunda-feira, 25, com a formação da comissão executiva. As alterações, contudo, não modificaram a presidência da legenda, que segue sendo comandada pelo senador Otto Alencar.

A informação foi divulgada pela presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos, que compartilhou a reunião em suas redes sociais, em um post compartilhado com o deputado Alex da Piatã.

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“Segunda-feira, cedinho, já em Salvador, no escritório do PSD, ao lado do meu líder, senador Otto Alencar, dos deputados Eduardo Alencar e Alex da Piatã, e do deputado federal Antônio Brito, em uma produtiva reunião do Diretório Estadual do PSD Bahia para a eleição da nova Comissão Executiva Estadual”, escreveu a pessedista.

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A nova configuração do partido ficou da seguinte forma:

  • Presidente: Otto Alencar;
  • 1º vice-presidente: deputado federal Sérgio Brito;
  • 2º vice-presidente: deputado Paulo Magalhães;
  • o secretário-geral: Daniel Alencar;
  • 1º tesoureiro: deputado estadual Alex da Piatã;
  • a 2ª tesoureira: deputada estadual Ludmilla Fiscina.

Todos os eleitos assumirão suas respectivas funções por três anos, conforme determinada o art. 15 do Estatuto Partidário.

Ivana ainda definiu a legenda como “o partido que mais cresce na Bahia, formado por homens e mulheres comprometidos com o nosso estado, caminho firme e forte na missão de fazer mais pela nossa Bahia”.

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otto alencar PSD

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