Otto Alencar é reconduzido à presidência do PSD na Bahia

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O PSD na Bahia passou por novas mudanças nesta segunda-feira, 25, com a formação da comissão executiva. As alterações, contudo, não modificaram a presidência da legenda, que segue sendo comandada pelo senador Otto Alencar.

A informação foi divulgada pela presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos, que compartilhou a reunião em suas redes sociais, em um post compartilhado com o deputado Alex da Piatã.

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“Segunda-feira, cedinho, já em Salvador, no escritório do PSD, ao lado do meu líder, senador Otto Alencar, dos deputados Eduardo Alencar e Alex da Piatã, e do deputado federal Antônio Brito, em uma produtiva reunião do Diretório Estadual do PSD Bahia para a eleição da nova Comissão Executiva Estadual”, escreveu a pessedista.

A nova configuração do partido ficou da seguinte forma:

Presidente: Otto Alencar;

1º vice-presidente: deputado federal Sérgio Brito;

2º vice-presidente: deputado Paulo Magalhães;

o secretário-geral: Daniel Alencar;

1º tesoureiro: deputado estadual Alex da Piatã;

a 2ª tesoureira: deputada estadual Ludmilla Fiscina.

Todos os eleitos assumirão suas respectivas funções por três anos, conforme determinada o art. 15 do Estatuto Partidário.

Ivana ainda definiu a legenda como “o partido que mais cresce na Bahia, formado por homens e mulheres comprometidos com o nosso estado, caminho firme e forte na missão de fazer mais pela nossa Bahia”.

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