Pablo Roberto diz que Câmara colocou mandato à disposição de Feira

Pablo Roberto (PSDB), desistiu de mandato na Alba para ser vice em Feira de Santana - Foto: Vinícius Portugal / AG. A TARDE

O deputado estadual licenciado e vice-prefeito eleito de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), garantiu o que o seu substituto na cadeira da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Paulo Câmara (PSDB), assumiu o compromisso de colocar o mandato à “disposição de Feira de Santana”.

Leia também

>> Pablo Roberto renuncia cargo e abre espaço para Paulo Câmara

>> Jerônimo avalia 2024 como positivo e projeta trabalho para 2025

“Paulo Câmara é um político que tem uma experiência muito longa, foi vereador, presidente da Câmara de Salvador, já foi deputado estadual. Ele tem, claro, algumas bandeiras que ele defende, e colocou o mandato à disposição de Feira de Santana, à nossa disposição, para tudo aquilo que foi importante para a cidade”, disse Pablo em conversa com a imprensa no Hotel Íbis de Feira, nesta sexta-feira, 27, onde o prefeito Zé Ronaldo (União Brasil) fará o anúncio do seu secretariado.

Na edição desta sexta, do Diário Oficial do Legislativo, foi publicada a renúncia de Pablo ao mandato de deputado estadual para assumir a vice-prefeitura de Feira e o retorno de Câmara para a Casa, dois anos depois de sua saída.

Para os jornalistas, Pablo também falou sobre os motivos que o levaram a abdicar da cadeira na Alba. Ele também indicou que deve mesmo assumir uma secretaria na gestão de Zé Ronaldo.

“No momento em que nós tomamos a decisão lá atrás, de não mais ser candidato a prefeito, de aceitar o convite, se juntar a Zé Ronaldo. O que pesou na nossa decisão foi exatamente esse compromisso que nós temos, o amor pela cidade, a vontade de trabalhar pelo povo de Feira de Santana. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos tomar essa decisão e aceitar o desafio de continuar como vice-prefeito e assumindo um espaço também importante na administração que vai certamente ajudar muito a cidade a ter dias melhores”, afirmou.