Pablo Roberto será o novo secretário de Educação de Feira de Santana

Pablo Roberto será secretário de Educação em Feira - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

O vice-prefeito eleito de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), será o novo secretário de Educação do município, conforme antecipado pelo Portal A Tarde. A confirmação foi feita nesta sexta-feira, 27, pelo futuro prefeito Zé Ronaldo (União Brasil), durante evento de anúncio do secretariado que acontece no Hotel Íbis, de Feira.

Leia também

>> Pablo Roberto renuncia cargo e abre espaço para Paulo Câmara

>> Pablo Roberto diz que Câmara colocou mandato à disposição de Feira

O tucano renunciou ao mandato de deputado estadual para seguir no executivo da “Princesa do Sertão”. Em seu lugar, entra o correligionário Paulo Câmara, que assume a cadeia em 2025.

“É mais uma etapa importante aqui nesse processo eleitoral, que é o anúncio de parte do secretariado da equipe que irá nos ajudar a fazer a gestão dos próximos quatro anos de Feira de Santana. Essa é uma equipe que tem uma sintonia com o projeto de cidade, que pensa no futuro, na tecnologia, na inovação. Essa tem sido a orientação que o prefeito Zé Ronaldo tem passado para todos. Os trabalhos começam a partir de hoje, com foco total para melhorar a qualidade de vida da população de Feira de Santana”, comentou Pablo.