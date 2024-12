Padre indiciado com Bolsonaro criou 'oração do golpe'

Padre está entre os indiciados pela Polícia Federal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, um dos 37 indiciados pela Polícia Federal por participação na trama que articulava um golpe de Estado, teria criado uma 'oração do golpe', segundo as investigações. O documento foi divulgado após ter seu sigilo encerrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia mais

>> Padre é indiciado no inquérito sobre tentativa de golpe

>> Bolsonaro se reúne com defesa para discutir sobre inquérito

>> "Tá com medo de ser preso", diz coronel sobre Bolsonaro

Segundo o relatório, logo após o fim das eleições presidenciais de 2022, o padre enviou para um contato identificado como 'Frei Gilson' uma mensagem para puxar uma corrente de oração, independente da religião, para que os ministros envolvidos no golpe tivessem "coragem" divina.

“Pedindo para que Deus lhes dê a coragem de salvar o Brasil, lhes ajude a vencer a covardia e os estimule a agir com consciência histórica e não apenas como funcionários público de farda", diz a mensagem.

O relatório da PF foi enviado nesta terça-feira, 26, para a Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se oferece a denúncia ou se arquiva.