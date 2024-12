Bolsonaro se reúne com defesa para discutir sobre inquérito

Ex-presidente se reuniu com a defesa para discutir inquérito - Foto: Marcos Corrêa | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com seus advogados, nesta terça-feira, 26, para discutir uma linha defesa no inquérito em que foi indiciado por tentativa de golpe de Estado.

Segundo informações da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o advogado do ex-presidente Paulo Cunha Bueno, que cuida do caso, ainda se reuniu com a defesa de outros indiciados no inquérito. Um dos encontros foi com Sebastião Coelho, que defende Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

O encontro ocorreu no mesmo dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tirou o sigilo do relatório feito pela Polícia Federal. O documento de 884 páginas foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, que decidirá se abrirá ou não uma denúncia.