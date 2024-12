Bolsonaro ataca Macron e chama Lula de submisso

Ex-presidente Bolsonaro mira Macron - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 26, para fazer ataques a Emmanuel Macron, chefe de Estado francês, e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem se referiu como uma pessoa em "submissão".

Bolsonaro mencionou o episódio envolvendo a Carrefour e outras empresas francesas, que estão organizando um boicote ao setor agro brasileiro, e disse que o govermo Lula não tem mostrado firmeza para defender o país.

"Sempre enfrentamos e sempre iremos enfrentar todos esses ataques com firmeza, protegendo nosso agronegócio e nossa soberania das narrativas e ataques daqueles que temem um Brasil forte e independente. Mas, hoje, lamentavelmente enquanto Macron apoia e aplaude o boicote e a propagação de mentiras contra nossos produtos, Lula se cala para não desagradar seu amigo francês", escreveu Bolsonaro, que continuou.

"O Brasil merece mais do que isso: merece uma liderança firme e não a submissão globalista do Governo Lula; merece uma atitude corajosa e não viralatismo da esquerda perante as pressões internacionais como as agendas woke e ESG", completou o ex-presidente.