Paradeiro de Zambelli ainda é desconhecido, diz governo da Itália

Carla Zambelli (PL) está na Itália e é considerada foragida - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O paradeiro da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) ainda é desconhecido, conforme informou o Ministério do Interior da Itália na manhã desta sexta-feira, 13.

“As investigações policiais realizadas até o momento e ainda em andamento não permitiram, identificar a localização da Sra. Zambelli”, diz o ofício do governo, encaminhado ao deputado Angelo Bonelli.

No documento, o governo italiano afirmou ainda que “as atividades destinadas a localizá-la continuam, também por meio da cooperação policial internacional com as autoridades brasileiras”. As informações são da CNN.

Prisão

O embaixador brasileiro na Itália, Renato Mosca, afirmou que a deputada licenciada Carla Zambelli, que deixou o Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pode ser presa no país europeu a qualquer momento.

Em entrevista ao programa Estúdio i da GloboNews, o porta-voz do governo brasileiro em solo italiano afirmou que a iminência da prisão se dá após as autoridades italianas acatarem o pedido da inclusão de Zambelli na lista vermelha da Interpol, o que a qualifica como foragida.

"As forças policiais italianas estão trabalhando na investigação e na localização dessa foragida para efetuar a prisão", disse o embaixador, que explicou ainda que como não há um mandado de busca e apreensão, Zambelli só pode ser presa em lugares públicos, estando livre em lugares invioláveis que possam ser considerados como domicílio dela.

Condenação

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por invasão a sistemas do CNJ, juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto.

A decisão foi por unanimidade pela Primeira Turma do STF. De acordo com a denúncia, Zambelli contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo.

Ela ainda pode recorrer da condenação, mas ouviu de aliados que não escaparia da prisão. Os recursos apresentados pela defesa de Zambelli não alteravam a pena, apenas impediria o início do cumprimento imediato.