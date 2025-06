Alexandre de Moraes determina prisão imediata de Zambelli

O ministro pediu a prisão definitiva da deputada - Foto: Reprodução: TSE | Instagram

O ministro Alexandre de Moraes ordenou, neste sábado, 7, o cumprimento de pena imediata da deputada Carla Zambelli, que está foragida do Brasil. A política está na lista vermelha de procurados pela Interpol e pode ser extraditada a qualquer momento.

No documento oficial, Moraes também mandou notificar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, sobre a perda de mandato da deputada do PL, que está licenciada.

A prisão era inicialmente preventiva e foi alterada pelo ministro para definitiva, com condenação de 10 anos de prisão em regime fechado. A decisão é referente à invasão de Zambelli aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), inclusive com a inserção de um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes.

Extradição

Residindo na Itália, Zambelli concedeu uma entrevista, nesta sexta-feira, 6, à CNN, e contou que pretende se apresentar voluntariamente às autoridades italianas. Ela também confessou que tem medo da extradição ao Brasil.

“Temo [ser extraditada], porque respeito a Justiça italiana, mas creio em Deus, que não deixará isso acontecer”, disse ela, que teve a extradição pedida por Moraes no documento emitido neste sábado, 7.

Redes sociais bloqueadas

Vale lembrar que Moraes havia entrado com um pedido de bloqueio das redes sociais da deputada na última semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deu um prazo de duas horas, contadas a partir das 14h30 do dia 4, para que o X, a Meta (que é dona do Facebook, Instagram e Threads), o TikTok e o Linkedin bloqueiem todos os perfis e canais ligados à deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O descumprimento da decisão acarretará em uma multa diária de R$ 100 mil. Além das já citadas, a decisão pede também o bloqueio do Instagram do filho de Zambelli, do X da mãe da parlamentar, de canais do Telegram e do Youtube que estejam ligados à política.

Moraes determinou também que Zambelli pague uma multa diária de R$ 50 mil caso ela faça postagens em suas redes sociais ou em canais de terceiros não autorizados.