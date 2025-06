Moraes dá prazo para que redes sociais bloqueiem perfil de Carla Zambelli

Carla Zambelli - Foto: Marcos Corrêa / PR

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu um prazo de duas horas, contadas a partir das 14h30 desta quarta-feira, 4, para que o X, a Meta (que é dona do Facebook, Instagram e Threads), o TikTok e o Linkedin bloqueiem todos os perfis e canais ligados à deputada Carla Zambelli (PL-SP).

A medida foi anunciada após Moraes ter determinado a prisão de Zambelli, que deixou o Brasil após ter sido condenada a dez anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserção de documentos falsos.

O descumprimento da decisão acarretará em uma multa diária de R$ 100 mil. Além das já citadas, a decisão pede também o bloqueio do Instagram do filho de Zambelli, do X da mãe da parlamentar, de canais do Telegram e do Youtube que estejam ligados à política.

Moraes determinou também que Zambelli pague uma multa diária de R$ 50 mil caso ela faça postagens em suas redes ou em canais de terceiros.