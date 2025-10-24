Menu
POLÍTICA

Partido de Bolsonaro reage após STF divulgar acórdão do julgamento

Líder do partido na Câmara enviou recado a presidente Hugo Motta (Republicanos-PB)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

24/10/2025 - 6:59 h
Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante
Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante -

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, reagiu após o STF divulgar o acórdão do julgamento do liberal, condenado pela Primeira Turma da Corte a mais de 27 anos de prisão por diversos crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado.

A legenda decidiu recuar da trégua com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e retomar a ofensiva pelo projeto da anistia "ampla, geral e irrestrita" na Casa.

O aviso foi dado ao parlamentar paraibano pelo líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ). Ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, ele afirmou que o tema será novamente colocado em discussão durante a reunião do colegiado de líderes, na próxima semana.

Eduardo Bolsonaro volta a condicionar fim do tarifaço a anistia
Zezé Di Camargo pede anistia para presos do 8 de Janeiro; veja
Em ato da anistia, Michelle defende Israel: "Não vamos desistir"

De acordo com o parlamentar, o processo precisa ser "acelerado". A expectativa é a de levar o projeto à votação em plenário já nas sessões da primeira semana de novembro.

Para isso, a estratégia é apresentar substitutivo do projeto da dosimetria das penas, relatado pelo deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

Tags:

anistia hugo motta Jair Bolsonaro sóstenes cavalcante

