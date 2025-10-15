Eduardo Bolsonaro volta a condicionar fim do tarifaço a anistia

Deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) espera que na reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, marcada para esta quinta-feira, 16, os norte-americanos reforcem a condição da aprovação da anistia para o fim do tarifaço.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avalia que somente desta forma , a situação se normalizará”. “A um dia da primeira reunião entre o secretário Rubio e Mauro Vieira, o secretário do Tesouro, Scott Bessant, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, reafirmaram que a tarifa de 50% imposta ao Brasil não tem origem em fatores meramente comerciais (10%), mas, sim, em motivações políticas e de direitos humanos (40%)”.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta quarta, o secretário do Tesouro, Scott Bessant, afirmou que os EUA têm preocupações extremas com o Estado de Direito, a censura e os direitos humanos no Brasil. Na ocasião, ele deu a entender que, entre os motivos da tarifa imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros, estaria uma possível perseguição por parte da Justiça brasileira contra bolsonaristas.

Negociação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira, 15, que uma nova rodada de conversas entre autoridades do governo brasileiro e dos Estados Unidos está prevista para quinta, 16.

Durante a cerimônia de comemoração do Dia dos Professores no Rio de Janeiro, o presidente Lula relatou novamente o breve encontro que teve com Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, em setembro, e mencionou também a ligação telefônica realizada entre os dois no dia 6 de outubro.

"Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação e eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, é química", declarou.