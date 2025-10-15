Lula detona "qualidade" do Congresso Nacional: "Baixo nível"

Lula critica nível do Congresso Nacional - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom contra os parlamentares que fazem parte da atual legislatura do Congresso Nacional, nesta quarta-feira, 15, durante agenda ao lado de Hugo Motta (Republicanos-PB), que preside a Câmara dos Deputados.

Lula, que já sinalizou sua intenção de candidatura à reeleição em 2026, afirmou que o Congresso nunca teve a "qualidade de baixo nível" como atualmente. O chefe do Planalto ainda citou o avanço do que ele classifica como "extrema-direita" no Parlamento.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O Hugo [Motta] é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior", disparou Lula enquanto discursava.

Eleições 2026

Lula é tem se colocado como candidato à reeleição no próximo ano, podendo chegar ao seu quarto mandato presidencial. Na ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível por abuso de poder, o petista pode enfrentar nomes como Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, e Ratinho Júnior (PSD), que governa o Paraná.

Lista de possíveis candidatos a presidente em 2026: