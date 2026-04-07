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POLÍTICA

Partidos de Lula e Bolsonaro se unem em projeto que pressiona Motta

Proposta que cobra mais transparência de Hugo Motta foi protocolada no último dia 31

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

07/04/2026 - 8:24 h | Atualizada em 07/04/2026 - 8:43

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Presidente Hugo Motta (Republicanos-PB)
Presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) -

Deputados do PL e do PT — partidos de Jair Bolsonaro e Lula, respectivamente — se uniram em torno de um projeto que cobra mais transparência por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nas votações no plenário da Casa.

O texto altera o regimento interno da Câmara para obrigar o presidente a publicar a pauta de votações com ao menos 24 horas de antecedência. Segundo a autora, a deputada Gisela Simona (União-MT), a imprevisibilidade atrapalha o trabalho dos deputados.

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“A imprevisibilidade impacta não apenas a atuação das deputadas e dos deputados, especialmente daqueles que não participam diretamente das instâncias de definição de pauta, como também o trabalho técnico das assessorias parlamentares, cuja contribuição é fundamental para a qualificação das decisões”, diz o texto.

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Queixa frequente

A demora na publicação da pauta é uma reclamação frequente de deputados. A pauta é definida pelo presidente da Câmara no colégio de líderes e, muitas vezes, só é divulgada aos demais parlamentares em cima da hora.

A proposta foi protocolada no sistema da Casa no último dia 31 de março e já conta com assinaturas de parlamentares do PT, PSol, PDT, PCdoB, PL, Novo, PP e PSD.

Confira os deputados que assinaram o projeto:

  • Gisela Simona (União-MT)
  • Fernanda Melchionna (PSol-RS)
  • Adriana Ventura (Novo-SP)
  • Duda Salabert (PDT-MG)
  • Evair Vieira de Melo (PP-ES)
  • Maria do Rosário (PT-RS)
  • Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ)
  • José Medeiros (PL-MT)
  • Orlando Silva (PCdoB-SP)
  • Laura Carneiro (PSD-RJ)
  • Delegado Matheus Laiola (União-PR)
  • Tarcísio Motta (PSol-RJ)

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Tags:

Câmara dos Deputados hugo motta Jair Bolsonaro Lula

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