POLÍTICA
Partidos de Lula e Bolsonaro se unem em projeto que pressiona Motta
Proposta que cobra mais transparência de Hugo Motta foi protocolada no último dia 31
Por Yuri Abreu
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Deputados do PL e do PT — partidos de Jair Bolsonaro e Lula, respectivamente — se uniram em torno de um projeto que cobra mais transparência por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nas votações no plenário da Casa.
O texto altera o regimento interno da Câmara para obrigar o presidente a publicar a pauta de votações com ao menos 24 horas de antecedência. Segundo a autora, a deputada Gisela Simona (União-MT), a imprevisibilidade atrapalha o trabalho dos deputados.
“A imprevisibilidade impacta não apenas a atuação das deputadas e dos deputados, especialmente daqueles que não participam diretamente das instâncias de definição de pauta, como também o trabalho técnico das assessorias parlamentares, cuja contribuição é fundamental para a qualificação das decisões”, diz o texto.
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Queixa frequente
A demora na publicação da pauta é uma reclamação frequente de deputados. A pauta é definida pelo presidente da Câmara no colégio de líderes e, muitas vezes, só é divulgada aos demais parlamentares em cima da hora.
A proposta foi protocolada no sistema da Casa no último dia 31 de março e já conta com assinaturas de parlamentares do PT, PSol, PDT, PCdoB, PL, Novo, PP e PSD.
Confira os deputados que assinaram o projeto:
- Gisela Simona (União-MT)
- Fernanda Melchionna (PSol-RS)
- Adriana Ventura (Novo-SP)
- Duda Salabert (PDT-MG)
- Evair Vieira de Melo (PP-ES)
- Maria do Rosário (PT-RS)
- Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ)
- José Medeiros (PL-MT)
- Orlando Silva (PCdoB-SP)
- Laura Carneiro (PSD-RJ)
- Delegado Matheus Laiola (União-PR)
- Tarcísio Motta (PSol-RJ)
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