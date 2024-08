Pegou meu dinheiro para matar minha filha, diz deputado bolsonarista

Assassinato aconteceu em Nova Mutum, município a 264 km de Cuiabá - Foto: Reprodução | Instagram

O inquérito que investiga o assassinato de Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), do Mato Grosso, foi concluído pela Polícia Civil. O ex-marido da vítima, Rodrigo Xavier, foi indiciado como mandante do crime juntamente com seu irmão Romero, autor do crime que tirou a vida de Raquel com mais de 30 facadas. Eles estão presos preventivamente.

Após a informação da polícia, divulgada nesta terça-feira, 6, o deputado declarou que havia dado R$ 4 mil para o seu ex-genro no dia do crime. “Eu tinha um acerto para fazer com ele, em dinheiro, e eu fiz no mesmo dia (do crime). E esse acerto era de R$ 4 mil de uma cerca que ele havia feito para mim. Depois eu soube pela polícia que o acerto com o irmão dele (apontado como autor do assassinato) era de R$ 4 mil. Ou seja, pegou meu dinheiro para encomendar o assassinato da minha filha. Eu não tenho palavras para descrever uma pessoa como essa, que nem considero como pessoa”, afirmou o deputado em entrevista à TV Vila Real.

Os irmãos vão responder por homicídio triplamente qualificado: feminicídio, promessa de recompensa e emboscada com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relembre o caso

O deputado estadual Gilberto Cattani (PL) encontrou a filha Raquel Cattani, 26 anos, morta nesta sexta-feira, 19, na casa onde morava, na zona rural de Nova Mutum, cidade próxima de Cuiabá.

Raquel Cattani foi morta com 34 facadas há seis dias. Ela também tinha marcas de tiros. O assassinato aconteceu em Nova Mutum, município a 264 km de Cuiabá.