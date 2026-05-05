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BRASIL

"Perdeu, mané": Moraes nega liberdade a cabeleireira que pichou STF

Ministro do STF afirmou que Lei da Dosimetria ainda não está em vigor

Yuri Abreu
Por

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Minstro do STF, Alexandre de Moraes
Minstro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Luiz Silveira/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou, na segunda-feira, 4, o pedido apresentado pela defesa da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”.

A defesa dela buscava a redução da pena após a derrubada do veto ao Projeto de Lei da dosimetria, pelo Congresso, na semana passada.

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Mas, na decisão, o relator afirmou que, embora o Poder Legislativo tenha anulado o veto do presidente Lula (PT), o texto ainda não foi promulgado nem publicado no Diário Oficial da União, o que impede sua entrada em vigor.

A cabeleireira ficou conhecida por escrever, com batom, a frase “perdeu, mané” em uma estátua em frente ao STF. Ela foi condenada a 14 anos de prisão.

O pedido havia sido apresentado após a derrubada do veto ao projeto que altera as regras de cálculo de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os relacionados aos atos de 8 de janeiro.

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Tags:

8 de janeiro Alexandre de Moraes lei da dosimetria

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