Perfil do ex-presidente Bolsonaro no X é invadido e roubado, diz filho

O perfil do ex-presidente da república, Jair Messias Bolsonaro (PL), na plataforma X (antigo Twitter), foi invadido e roubado na noite desta quinta-feira, 23, segundo informou seu filho Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio. Ainda conforme o edil, os procedimentos para recuperar a conta.

A conta do ex-chefe do estado divulgou uma criptomoeda, também na noite de quinta. A moeda digital, segundo a publicação, representava o "o orgulho, a liberdade e a força do povo brasileiro".