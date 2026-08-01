Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ATAQUE EM REDE SOCIAL

Perfis de Jerônimo, Wagner e Rui sofrem ataque cibernético em dia de convenção

Federação Brasil da Esperança acionou a Polícia Civil após o ocorrido

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Federação Brasil da Esperança acionou a Polícia Civil após o ocorrido
Federação Brasil da Esperança acionou a Polícia Civil após o ocorrido - Foto: Divulgação | PT
Eleições 2026

Os perfis no Instagram do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT) e do ex-ministro Rui Costa (PT) foram alvo de um ataque cibernético coordenado na madrugada deste sábado, 1º.

Em nota divulgada à imprensa, o PT disse que a partir de 1h30 da manhã, as contas passaram a receber, de forma abrupta e anômala, um volume massivo de seguidores falsos de origem asiática.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em cerca de cinco horas, mais de 70 mil perfis foram “despejados nas três contas”, padrão incompatível com o crescimento orgânico que elas registram.

Leia Também:

DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA

Com Lula, PT faz “maior convenção da história” para lançar Jerônimo à reeleição
Com Lula, PT faz “maior convenção da história” para lançar Jerônimo à reeleição imagem

ERA DA CONTINUIDADE

Apenas 3 nomes governaram a Bahia após regra da reeleição entrar em vigor
Apenas 3 nomes governaram a Bahia após regra da reeleição entrar em vigor imagem

FALHA ADMINISTRATIVA

Ex-prefeito de Itapetinga efetuou manobra fiscal de R$ 10 milhões
Ex-prefeito de Itapetinga efetuou manobra fiscal de R$ 10 milhões imagem

Ataque aconteceu em dia de convenção

O ataque ocorreu no mesmo dia da convenção da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), marcada para este sábado, em Salvador, quando as candidaturas dos três serão confirmadas. Na nota, a legenda diz que, para a Federação, a “coincidência não é acidental”.

“A ofensiva tem dupla finalidade. Primeiro, fabricar um fato político com a narrativa falsa de que os candidatos da Federação compram seguidores. Segundo, induzir a Meta a erro para provocar a suspensão dos perfis em pleno período eleitoral, já que o ganho artificial de seguidores viola as políticas de uso da plataforma. Ao identificar o ataque, as equipes alteraram as contas de públicas para privadas na tentativa de conter o envio”, diz o texto.

Após o ocorrido, a Federação Brasil da Esperança registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil da Bahia, com pedido de instauração imediata de inquérito para identificar os responsáveis.

“A federação reitera seu compromisso com a verdade, a transparência e a integridade do processo democrático, e repudia veementemente qualquer tentativa de sabotagem cibernética ou jogo sujo eleitoral”, finaliza o texto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues PT Rui Costa

Relacionadas

Mais lidas