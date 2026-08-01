Perfis de Jerônimo, Wagner e Rui sofrem ataque cibernético em dia de convenção

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Os perfis no Instagram do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT) e do ex-ministro Rui Costa (PT) foram alvo de um ataque cibernético coordenado na madrugada deste sábado, 1º.

Em nota divulgada à imprensa, o PT disse que a partir de 1h30 da manhã, as contas passaram a receber, de forma abrupta e anômala, um volume massivo de seguidores falsos de origem asiática.

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Em cerca de cinco horas, mais de 70 mil perfis foram “despejados nas três contas”, padrão incompatível com o crescimento orgânico que elas registram.

Ataque aconteceu em dia de convenção

O ataque ocorreu no mesmo dia da convenção da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), marcada para este sábado, em Salvador, quando as candidaturas dos três serão confirmadas. Na nota, a legenda diz que, para a Federação, a “coincidência não é acidental”.

“A ofensiva tem dupla finalidade. Primeiro, fabricar um fato político com a narrativa falsa de que os candidatos da Federação compram seguidores. Segundo, induzir a Meta a erro para provocar a suspensão dos perfis em pleno período eleitoral, já que o ganho artificial de seguidores viola as políticas de uso da plataforma. Ao identificar o ataque, as equipes alteraram as contas de públicas para privadas na tentativa de conter o envio”, diz o texto.

Após o ocorrido, a Federação Brasil da Esperança registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil da Bahia, com pedido de instauração imediata de inquérito para identificar os responsáveis.

“A federação reitera seu compromisso com a verdade, a transparência e a integridade do processo democrático, e repudia veementemente qualquer tentativa de sabotagem cibernética ou jogo sujo eleitoral”, finaliza o texto.