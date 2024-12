PF encontra contrato de R$ 900 mil para reforma da casa de Bolsonaro

Ex-presidente foi indiciado por suposta participação em plano golpista - Foto: Evaristo Sá | AFP

A Polícia Federal encontrou um contrato de R$ 900 mil para a reforma da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Angra dos Reis, localizado na Costa Verde do Rio de Janeiro. O documento foi anexado ao inquérito em que o ex-mandatário foi indiciado por tentativa de golpe nas eleições de 2022.

O valor da reforma, contudo, diverge com os bens declarados pelo político durante o pleito passado, segundo dizem os agentes da força de segurança. “Chama a atenção o fato de a reforma estar orçada na vultosa quantia de R$ 900 mil, ao passo que, na declaração de bens de Bolsonaro, nas eleições de 2022, a residência estava avaliada em R$ 98.500”.

A PF destacou em um relatório que em referência à informação prestada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na tentativa de reeleição. “O montante da reforma corresponde, portanto, a quase dez vezes o suposto valor do imóvel declarado”.

De acordo com os agentes federais, o documento foi identificado em uma pasta na mesa do ex-presidente no escritório do PL, em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

O contrato da reforma analisado pela PF é datado em 11 de outubro de 2023 e não está assinado nem por Bolsonaro nem pela empresa de engenharia responsável pelo serviço.

“Fiz a reforma, sim, de R$ 900 mil e paguei em pix. Tudo declarado no imposto de renda, inclusive o valor da reforma. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 90, sem problema nenhum. Não tem nada de ilegal. Paguei com pix”, afirmou.