Moraes autoriza Bolsonaro a ir em missa da mãe de Costa Neto

Bolsonaro consegue autorização com Alexandre de Moraes - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta quarta-feira, 4, o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para comparecer à missa de sétimo dia de Leila Caran Costa, mãe de Valdemar Costa Neto, dirigente nacional do PL.

Na terça, 3, Bolsonaro havia pedido autorização para comparecer ao velório e sepultamento, mas a liberação só saiu no período da tarde. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro representou a família em Mogi das Cruzes, onde ocorreu a cerimônia.

Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão proibidos de manter contato, por conta das investigações sobre uma trama orquestrada para executar um golpe de Estado, após as eleições de 2022.