PF indicia esposa e filha de prefeito por elo com facção

A Polícia Federal indiciou a mulher e a filha do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) por crime eleitoral, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As informações são do portal Uol.

Segundo a PF, a primeira-dama Lauremília Lucena e a filha Janine Lucena, ex-secretária municipal de saúde, teriam um acordo com membros da facção criminosa Nova Okaida, com quem negociariam cargos na prefeitura. Em troca, os criminosos dariam apoio ao grupo do prefeito e restringiria o acesso de políticos rivais a comunidades. Elas se dizem inocentes.

Outras dez pessoas também foram indiciadas. O prefeito, candidato à reeleição, não está entre elas. No primeiro turno, Lucena teve 49% dos votos. No segundo, Lucena teve 49% dos votos. No segundo, disputa com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL).

“A divisão de tarefas foi claramente evidenciada. A facção criminosa assume o papel de restringir o acesso de outros candidatos aos territórios controlados. A Orcrim (organização criminosa) vale-se de violência e grave ameaça”, diz o relatório da PF, obtido pela reportagem.