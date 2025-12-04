PF investiga possível elo de governador com o Comando Vermelho

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro - Foto: Rogério Santana | Governo do RJ

A Polícia Federal (PF) investiga uma ação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que pode indicar uma ligação do gestor com o Comando Vermelho (CV).

Um ato, assinado por Castro de última hora, obrigou a publicação de uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado em 3 de setembro, na tarde do dia em que o ex-deputado TH Jóias havia sido preso pela PF por suspeita de lavagem de dinheiro, compra de armas e drones e relações suspeitas, pessoais, com os chefes da facção no Estado. As informações são do Uol.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, o governador exonerava às pressas o então secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani (MDB), filho e principal herdeiro político do falecido político Jorge Picciani, que foi preso pela PF quando era presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), assim como Rodrigo Bacellar, atual presidente da Casa, preso na quarta-feira, 3.

A manobra, segundo fontes ligadas à investigação ouvidas pelo Estadão, tinha como objetivo forçar diplomaticamente a saída do cargo de TH Joias, evitando assim que a Alerj fosse obrigada a votar a manutenção ou relaxamento da prisão, como mandam as regras no Estado.

Outro lado

Em nota, o governo do Rio informa que o retorno de Rafael Picciani à Alerj "estava programado para que ele participasse das votações do pacote de projetos do governo do Estado voltados ao fortalecimento da segurança pública".