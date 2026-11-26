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O deputado federal eleito Lucas Reis (PT-BA) avaliou na manhã desta quinta-feira, 26, que o crescimento do PL no Congresso não significa que a direita tenha conquistado o controle do Legislativo.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, ele destacou a aproximação entre o Centrão e a esquerda e afirmou que esse movimento tem contribuído para isolar o PL.

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“Tenho uma divergência quando falam que o Congresso foi tomado pela direita. Se é verdade que o PL cresceu, também é verdade que o campo progressista cresceu, ainda que menos que a extrema-direita. Percebo, desde o segundo turno, um movimento de aproximação do centro ao campo progressista e o isolamento do PL”, disse.

Como exemplo dessa articulação, o deputado eleito citou a formação de um bloco de centro e de esquerda para apoiar a recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara.

Atuação alinhada à agenda de Lula

Ao comentar a atuação que pretende ter na Câmara, Lucas Reis afirmou que o mandato será orientado pela defesa das pautas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, segundo ele, correspondem às prioridades apresentadas pela população nas eleições.

Lucas disse ainda que vai atuar na defesa da melhoria da qualidade de vida, da educação, da segurança e da saúde, além da valorização do salário mínimo — temas que, segundo ele, devem orientar o governo e a base aliada no Legislativo.

Veja a entrevista completa: