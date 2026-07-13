PL desmente acordo com Republicanos para apoiar Flávio Bolsonaro

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O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), negou no domingo, 12, a existência de “qualquer acordo" com o Republicanos para apoiar a candidatura do parlamentar nas eleições deste ano.

A declaração ocorre após a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informar que os partidos estariam negociando uma aliança para as eleições de 2026, que incluiria o apoio à candidatura de Flávio e a indicação do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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"A pré-campanha de Flávio Bolsonaro desmente, de forma categórica, a informação de que um eventual apoio do Republicanos esteja condicionado à indicação de seu presidente, Marcos Pereira, para uma vaga no Supremo. Essa hipótese é absolutamente falsa", afirmou Marinho em uma rede social.

Segundo o senador, as conversas para a construção de uma ampla aliança eleitoral são conduzidas com base na convergência de princípios, e não em troca de cargos, favores ou indicações.

Republicanos nega acordo e fala em neutralidade

No mesmo dia, o Republicanos também divulgou nota negando que tenha fechado acordo para apoiar Flávio Bolsonaro ou negociado a indicação de Marcos Pereira para uma vaga no STF como condição para declarar apoio ao senador.

"O Republicanos nega que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência da República. Nega também que tenha negociado a indicação do presidente Marcos Pereira ao STF como condição para o apoio", diz a nota.

Além de negar o suposto acordo, o Republicanos informou que uma pesquisa interna apontou um "sentimento de frustração" entre seus eleitores em relação à pré-candidatura de Flávio e uma preferência inicial pela neutralidade na disputa presidencial.