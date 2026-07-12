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Republicanos descarta apoio a Flávio Bolsonaro por vaga no STF

Partido sinaliza neutralidade em disputa presidencial

Cássio Moreira
Por
Flávio Bolsonaro deve ficar sem apoio do Republicanos
Flávio Bolsonaro deve ficar sem apoio do Republicanos - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

O Republicanos, partido de direita com ramificações na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), negou, em nota divulgada na manhã deste domingo, 12, que tenha fechado acordo de apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto em troca de indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos últimos dias, o jornal O Globo divulgou que o apoio do Republicanos a Flávio teria como pano de fundo a indicação de Marcos Pereira, deputado federal por São Paulo e presidente nacional do partido, para uma vaga de ministro na Corte, em um eventual mandato do senador fluminense na presidência da República, a partir de 2027.

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Republicanos vai para a neutralidade

A nota publicada pela direção nacional da sigla, neste domingo, 12, descarta o acordo com interesse em uma das cadeiras da Corte, além de sinalizar que o Republicanos deve caminhar neutro na eleição presidencial de outubro.

Caso adote a posição na corrida eleitoral, o Republicanos vai na contramão do que foi feito em 2022, quando compôs a coligação encabeçada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, junto com o PP.

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O apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi descartado pelo Republicanos.

“O Republicanos nega que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência da República. Nega também que tenha negociado a indicação do presidente Marcos Pereira ao STF como condição para o apoio. Marcos Pereira esteve com Flávio pela última vez há mais de um mês e as conversas foram inconclusivas”, declarou a legenda em nota.

“Pelas sondagens iniciais, o presidente Marcos Pereira detectou, preliminarmente, um sentimento de frustração à pré-candidatura de Flávio e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições", pontuou o partido.

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