Republicanos descarta apoio a Flávio Bolsonaro por vaga no STF

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O Republicanos, partido de direita com ramificações na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), negou, em nota divulgada na manhã deste domingo, 12, que tenha fechado acordo de apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto em troca de indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos últimos dias, o jornal O Globo divulgou que o apoio do Republicanos a Flávio teria como pano de fundo a indicação de Marcos Pereira, deputado federal por São Paulo e presidente nacional do partido, para uma vaga de ministro na Corte, em um eventual mandato do senador fluminense na presidência da República, a partir de 2027.

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Republicanos vai para a neutralidade

A nota publicada pela direção nacional da sigla, neste domingo, 12, descarta o acordo com interesse em uma das cadeiras da Corte, além de sinalizar que o Republicanos deve caminhar neutro na eleição presidencial de outubro.

Caso adote a posição na corrida eleitoral, o Republicanos vai na contramão do que foi feito em 2022, quando compôs a coligação encabeçada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, junto com o PP.

O apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi descartado pelo Republicanos.

“O Republicanos nega que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência da República. Nega também que tenha negociado a indicação do presidente Marcos Pereira ao STF como condição para o apoio. Marcos Pereira esteve com Flávio pela última vez há mais de um mês e as conversas foram inconclusivas”, declarou a legenda em nota.

“Pelas sondagens iniciais, o presidente Marcos Pereira detectou, preliminarmente, um sentimento de frustração à pré-candidatura de Flávio e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições", pontuou o partido.