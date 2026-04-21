Placas de obras do governo são vandalizadas no interior da Bahia

Placas vandalizadas no interior da Bahia. - Foto: Reprodução

Placas de obras de pavimentação realizadas pelo Governo da Bahia no interior baiano viraram alvo frequente de atos de vandalismo. Os casos mais recentes foram apontados nos municípios de São Gabriel, Euclides da Cunha e Quinjingue.

“Quase que diariamente eu recebo esses tipos de denúncias. O governador visita a cidade, autoriza o início da obra, mas infelizmente existem pessoas que ultrapassam todos os limites na tentativa de esconder as ações do Governo do Estado”, disse o secretário de Infraestrutura da Bahia, Saulo Pontes

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em São Gabriel, a placa instalada pelo Governo da Bahia para marcar o início da pavimentação da BA-435, no trecho que liga o povoado de Pitial ao povoado de Gameleira do Jacaré, foi derrubada e destruída, no último domingo, 19, logo após o governador Jerônimo Rodrigues deixar o município.

Já na última quinta-feira, 16, o marco de inauguração da pavimentação do trecho que liga Carrancudo, em Euclides da Cunha, até Algodões, em Quijingue, foi arrancada e a estrutura parcialmente demolida.

Ainda de acordo com Saulo Pontes, as peças e estruturas danificadas serão refeitas e os crimes oficialmente registrados para que os autores sejam identificados e punidos. “Vandalismo é um crime inaceitável é nós já estamos em contato com os órgãos de segurança para que todas as medidas sejam adotadas”, garantiu o secretário.