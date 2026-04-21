Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Placas de obras do governo são vandalizadas no interior da Bahia

Casos mais recentes foram apontados nos municípios de São Gabriel, Euclides da Cunha e Quinjingue

Redação
Por Redação
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Placas vandalizadas no interior da Bahia.
Placas vandalizadas no interior da Bahia. -

Placas de obras de pavimentação realizadas pelo Governo da Bahia no interior baiano viraram alvo frequente de atos de vandalismo. Os casos mais recentes foram apontados nos municípios de São Gabriel, Euclides da Cunha e Quinjingue.

“Quase que diariamente eu recebo esses tipos de denúncias. O governador visita a cidade, autoriza o início da obra, mas infelizmente existem pessoas que ultrapassam todos os limites na tentativa de esconder as ações do Governo do Estado”, disse o secretário de Infraestrutura da Bahia, Saulo Pontes

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em São Gabriel, a placa instalada pelo Governo da Bahia para marcar o início da pavimentação da BA-435, no trecho que liga o povoado de Pitial ao povoado de Gameleira do Jacaré, foi derrubada e destruída, no último domingo, 19, logo após o governador Jerônimo Rodrigues deixar o município.

Leia Também:

Ponte Salvador-Itaparica: material para início das obras é enviado ao Brasil
Ex-prefeito de Caetité vira alvo de ação por suposto rombo milionário
Prefeitura baiana é investigada por câmeras que nunca foram instaladas

Já na última quinta-feira, 16, o marco de inauguração da pavimentação do trecho que liga Carrancudo, em Euclides da Cunha, até Algodões, em Quijingue, foi arrancada e a estrutura parcialmente demolida.

Ainda de acordo com Saulo Pontes, as peças e estruturas danificadas serão refeitas e os crimes oficialmente registrados para que os autores sejam identificados e punidos. “Vandalismo é um crime inaceitável é nós já estamos em contato com os órgãos de segurança para que todas as medidas sejam adotadas”, garantiu o secretário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Governo da Bahia obras vandalismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Placas vandalizadas no interior da Bahia.
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Placas vandalizadas no interior da Bahia.
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Placas vandalizadas no interior da Bahia.
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

Placas vandalizadas no interior da Bahia.
Play

Escala 6x1: Hugo Motta reage após Lula enviar projeto ao Congresso

x